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30 вересня • оновлено в 19:10
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У Дніпрі цілий район залишиться без газу: список адрес

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У Дніпрі 3 жовтня на кількох вулицях не буде газу.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання Соборного району, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

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Відключення газу

Відключення газу

Комсомольська правда

Газу не буде за наступними адресами:

  • вул. Гоголя, 19;

  • вул. Гоголя, 23;

  • вул. Гоголя, 27а.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні затвердили новий тариф на газ. У порівнянні з минулим місяцем, вартість знизилася на 3,4% – до 4493 грн за тисячу кубометрів. Остаточна ціна буде для всіх різною, так як у кожного підприємства є свій тариф на розподіл.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
газ
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