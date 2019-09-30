У Дніпрі цілий район залишиться без газу: список адрес

У Дніпрі 3 жовтня на кількох вулицях не буде газу.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання Соборного району, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

Відключення газу Комсомольська правда

Газу не буде за наступними адресами:

вул. Гоголя, 19;

вул. Гоголя, 23;

вул. Гоголя, 27а.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні затвердили новий тариф на газ. У порівнянні з минулим місяцем, вартість знизилася на 3,4% – до 4493 грн за тисячу кубометрів. Остаточна ціна буде для всіх різною, так як у кожного підприємства є свій тариф на розподіл.

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