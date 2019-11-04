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4 листопада • оновлено в 17:53
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У Дніпрі цілий район залишиться без газу: кого стосується

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У Дніпрі 5 листопада на кількох вулицях не буде газу.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання Шевченківського району, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

У Дніпрі цілий район залишиться без газу

У Дніпрі цілий район залишиться без газу

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Частина Дніпра залишиться без світла на цілий день: названі адреси

Газу не буде за наступними адресами:

  • ж/м Тополя-3, буд. 30, корп. 1;

  • ж/м Тополя-3, буд. 30, корп. 2;

  • ж/м Тополя-3, буд. 30, корп. 3.

Відновлення подачі газу буде виконано після закінчення регламентних робіт. При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане приміщення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі погіршиться погода. У вівторок, 5 листопада, в місті очікується похмура погода. Як повідомили на сайті Українського гідрометцентру, на території області в цей день очікуються дощі.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
газ ЖКХ комунальні послуги
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