У Дніпрі цілий район залишиться без газу: кого стосується

У Дніпрі 5 листопада на кількох вулицях не буде газу.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання Шевченківського району, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

У Дніпрі цілий район залишиться без газу Спутник

Газу не буде за наступними адресами:

ж/м Тополя-3, буд. 30, корп. 1;

ж/м Тополя-3, буд. 30, корп. 2;

ж/м Тополя-3, буд. 30, корп. 3.

Відновлення подачі газу буде виконано після закінчення регламентних робіт. При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане приміщення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі погіршиться погода. У вівторок, 5 листопада, в місті очікується похмура погода. Як повідомили на сайті Українського гідрометцентру, на території області в цей день очікуються дощі.

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