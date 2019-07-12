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У Дніпрі тролейбуси їздитимуть по-іншому: стала відома причина

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14 липня в Дніпрі популярні тролейбуси змінять свій маршрут.

Це пов'язано з проведенням урочистої ходи з нагоди закінчення ΙΙΙ Всеукраїнського етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"). Так, хід буде проходити на проспекті Яворницького і Соборній площі, повідомили в КП "Дніпровський електротранспорт".

Тролейбуси Дніпра

Тролейбуси Дніпра

Днепр Час

Рух припиняється на маршруті тролейбуса №10 - з 11:00 до 13:00.

Тролейбуси №1, №16, №21 будуть перевозити пасажирів за скороченим маршрутом:

  • №1 - з 11:00 до 13:00 - "вул. Титова - вул. Пушкіна";

  • №16 - з 11:00 до 13:00 - "ж/м Тополя-3 - Транспортний університет";

  • №21 - з 11:00 до 13:00 - "ж/м Сокіл-2 - Транспортний університет".

За зміненим маршрутом рухатимуться тролейбуси № кільце "А", кільце "Б" - з 11:00 до 13:00.

Прямий напрямок: Транспортний університет - вул. Гагаріна - вул. Титова - вул. Робоча - вул. Пушкіна (до вул. Фабра) - вул. Пушкіна - вул. Канатна.

Зворотній напрямок: вул. Канатна - вул. Пушкіна - вул. Шмідта - вул. Робоча - вул. Титова - вул. Гагаріна - Транспортний університет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в метро та електротранспорті Дніпра підвищать ціни на проїзд.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Дніпро
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