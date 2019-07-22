У Дніпрі тролейбуси ходитимуть за іншим маршрутом: назвали причину

У Дніпрі тролейбуси №10 та №12 змінять маршрут на три дні.

Як відзначили, це пов'язано з ремонтом дорожнього покриття на проспекті Героїв, повідомляє КП "Дніпровський електротранспорт".

Тролейбуси в Дніпрі Днепр Час

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Так, 22-го, 23-го і 24-го липня з 9:00 до 18:00 тролейбуси маршрутів №10 та №12 будуть перевозити пасажирів за скороченими маршрутами до вулиці Космічної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Дніпра приїхав на Новий міст і сказав, що спокійно ставиться до перекриття.

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