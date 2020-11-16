У Дніпрі триває конкурс на обслуговування 22 маршрутів міста

Дніпряни вже встигли позитивно оцінити появу автобусів великої місткості на маршрутах міста. Вони задоволені тим, що поступово маршрутки замінюються на великі комфортабельні автобуси.

"Зручно й добре, що автобусів великої місткості стає дедалі більше. Так має бути на усіх маршрутах міста. Особливо це стає актуальним під час ранкової поїздки на роботу в умовах карантину. Раніше було, як у консервній банці, на більшості маршрутів, а зараз вже картина значно краще. Дуже добре, що міська влада вирішує це питання, і чекаємо на повне оновлення всіх маршрутів", – розповів містянин Дмитро.

Зазначимо, що в Дніпрі триває конкурс з перевезення пасажирів на 22 міських автобусних маршрутах загального користування. Десять підприємств уже подали необхідний пакет документів для участі. Наразі співробітники департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради перевіряють відповідність наданих даних. Так, вже шість підприємств пройшли перевірку, але кінцеві результати будуть відомі лише в день проведення конкурсу – 24 листопада.

"Подібні конкурси стимулюють перевізників оновлювати свій автопарк. Так, за останні півтора роки картина змінилася. По місту збільшується кількість автобусів великої місткості, що значно підвищує якість перевезень. Перевізник забезпечує нормальне обслуговування автобусів на своїх маршрутах. Якщо згадати, то два – три роки тому на маршрутах міста були "Спринтери" з розірваною обшивкою та сидіннями, іржавою підлогою та дірками в кузові. Зараз такі маршрутки вже важко зустріти", – розповів заступник директора департаменту – начальник управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Олександр Лещенко.

Для проходження конкурсу перевізник має забезпечити майданчик для зберігання транспорту, медичний огляд водіїв перед виходом на маршрут, технічний огляд транспорту. Також проведення інструктажу з безпеки руху, охорони праці й пожежної безпеки. Кожен водій також має проходити стажування і кількість годин залежить від стажу роботи фахівця.

Директор ТОВ "С.М.І.Т." Сергій Донченко подав необхідний пакет документів на конкурс. І перевірку правдивості наданих даних його підприємство пройшло. До подібних перевірок він ставиться позитивно, бо вважає, що саме це допомагає звернути увагу на наявні помилки.

"Наше підприємство вже понад десять років здійснює перевезення на маршрутах міста. У рамках запровадженої програми мера Дніпра ми розпочали закуповувати автобуси великої місткості. Наразі в нашому автопарку таких вже 50, і саме з ними ми взяли участь у конкурсі. Зараз ми обслуговуємо 17 маршрутів за допомогою 176 автобусів, із них 56 із низькою підлогою", – розповів Сергій Донченко.

Дніпряни очікують за результатами конкурсу отримати ще більше комфортних автобусів на маршрутах міста.

"Великі автобуси дуже комфортні та зручні. Я задоволений тим, що міська влада опікується питаннями громадського транспорту – це для нас актуальне питання. Не хочеться на дорогу витрачати занадто багато часу", – зазначив дніпрянин Павло Клемішов.

Дніпрянка Лілія Мєнделєва вважає, що поповнення маршрутів міста автобусами великої місткості дозволить краще добиратися до необхідної локації: "Я задоволена тим, що наразі на роботу стало добиратися швидше. З нетерпінням чекаю повного оновлення маршрутів міста комфортними автобусами. Зараз вже помітні суттєві зміни на краще, і це дуже тішить".

Зазначимо, що за результатами конкурсу договір з підприємствами-переможцями укладається на термін три – п’ять років. Наразі в Дніпрі на різних маршрутах вже працюють 270 великих комфортабельних машин.