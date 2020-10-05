У Дніпрі триває капітальний ремонт алей

У Дніпрі виконали капітальний ремонт алеї від пам’ятника академіку Янгелю до вулиці Новокримської. За приблизно 10 мільйонів гривень на місці старої алеї облаштовано новий технопарк, тренажерний зал на свіжому повітрі та велодоріжку, що розвивається.

До проведення капітального ремонту на алеї підійшли комплексно, розповів головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Антон Андрієнко. Зокрема, за його словами, замінили мережі водопостачання, щоб не відбувалися аварійні ситуації на цій ділянці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

"Алею викладено із тротуарної плитки, для зручності по всій території встановлено лави та урни для сміття. Передбачено біля лавок і місця для розміщення візочків. Також враховано потреби людей з інвалідністю. Окрім того, ми облаштували технопарк, який уже третій у місті. З "цікавинок" на алеї є світлофор, який корегує рух пішоходів. Ми врахували інтереси спортсменів і обладнали тренажерний зал просто неба. Це дасть йому змогу стати найпопулярнішим місцем серед молоді. Зокрема, підрядник власним коштом відремонтує покриття на футбольному полі. На всій алеї встановлено LED-освітлення", – розповів Антон Андрієнко.

Представник підрядної організації Денис Горбач додав, що облаштовано сучасний майданчик для воркауту та зону для вигулу собак. Нині відбуваються роботи з озеленення території і вже висаджено кущі самшиту.

За задумом однієї з авторів проєкту Лілії Богачевої, алея є не тільки зоною відпочинку, але й навчальним майданчиком. Наприклад, для організації їзди на велосипедах облаштовано світлофорні об’єкти. За їх допомогою діти матимуть змогу навчатися правил дорожнього руху.

"Дітей потрібно з дитинства виховувати. Діти, катаючись тут, звикатимуть до правил дорожнього руху. Це важливо для безпеки як пішоходів, так і водіїв. Зараз вони катаються на самокатах, а потім їздитимуть на авто", – зазначила Лілія Богачева.

Місцева мешканка Ольга Латухо на велодоріжку приходить зі своєю донькою: "Мені все подобається, і якщо так залишиться й надалі, буде добре. На новій велодоріжці гарне покриття, і тепер пересуватися на велосипеді безпечніше. Дуже гарна ідея використання дорожніх знаків. У будь-якому віці корисно знати правила дорожнього руху".

Валерія Іваненко згадує, що раніше на місці цієї алеї була повна розруха: "Зараз тут справжня краса, і дуже дякую міському голові за такий чудовий ремонт".

Валентина Комарова також радіє можливості відпочивати на новій алеї: "Дякую міській владі за новий майданчик для відпочинку. Зробили все добре та якісно. Тепер приємно гуляти й дихати свіжим повітрям, сидячи на нових лавках".

Нині залишилося ще висіяти газонну траву. За задумом авторів, це має бути мавританський газон. До його складу входять багаторічні рослини, які не дають змоги підійматися пилу за сильного вітру, та газон матиме охайний європейський вигляд.