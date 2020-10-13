У Дніпрі третьокласниця "замінувала" школу

У вівторок, 13 жовтня, до поліції Дніпра надійшло повідомлення про замінування місцевої школи.

З навчального закладу евакуювали 120 учнів та вчителів, після чого вибухотехніки обстежили будівлю і прилеглу територію. В результаті ніяких вибухових або небезпечних пристроїв не виявили, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Виїзд відзначили як помилковий. Пошуками зловмисника відразу ж зайнялися правоохоронці.

Поліція встановила, що про замінування школи повідомила учениця 3-го класу. У присутності батьків і психолога 8-річна дівчинка пояснила, що це був жарт.

Про наслідки своїх дій дитина не здогадувався. За неправдиве повідомлення про замінування школи батькам школярки загрожує штраф.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі розшукують підлітка, який не повернувся з прогулянки.