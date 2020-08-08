У Дніпрі трапився сплеск захворюваності COVID-19

Станом на ранок суботи, 8 серпня, в Дніпрі зафіксували одразу 15 нових випадків зараження COVID-19.

Із початку епідемії позитивний тест отримали 774 жителя міста. 10 дніпрян зараз очікують результатів дослідження в 21-й лікарні, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровського міської ради.

На даний момент з недугою борються 169 чоловік. У важкому стані перебувають три пацієнта, один з них на апараті ШВЛ. 605 городян вже перемогли COVID-19.

Усього з початку пандемії в Дніпрі зафіксували 15 летальних випадків коронавірусу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні зафіксували четвертий поспіль антирекорд за новими випадками COVID-19.