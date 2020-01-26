У Дніпрі трамвай збив чоловіка і протягнув його кілька метрів

У п'ятницю, 24 січня, в Дніпрі на вулиці Любарського трамвай наїхав на чоловіка і протягнув його кілька метрів.

Потерпілий вижив, але отримав численні ушкодження. На даний момент він знаходиться в комі і потребує лікування. Про це повідомив Інформатор.

Наїзд стався на зупинці Любарського навпроти будинку №90, де і живе постраждалий. Чоловік чекав маршрутку. Ймовірно, водій трамвая не помітив його і зачепив.

Трамвай збив чоловіка Інформатор

Потерпілому 47 років. Його госпіталізували в лікарню імені Мечникова - у нього черепно-мозкова травма, перелом ребер з правої сторони і забій грудної клітини, через що чоловік не може дихати.

Зараз він знаходиться у відділенні нейрохірургії. Родичі звернулися в депо, і керівництво електротранспорту висловило готовність оплатити частину лікування. Але цього все одно не вистачає. У день йде близько 1500 гривень, при цьому сім'я ще не виплатила борг за операцію.

Дочка потерпілого Марія Касьян просить про допомогу на лікування. Допомогу можна надати за реквізитами:

Касьян Марія Григорівна

ЄДРПОУ: 3444610363

Банк одержувача: АТ Ощадбанк-філія Дніпропетровське РУ

МФО: 305482

Рахунок: 26250511573827

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі автомобіль на смерть збив двох пішоходів. Ділянка дороги, де сталася аварія, в народних обранців висвітлювався.

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