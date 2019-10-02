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2 жовтня • оновлено в 11:20
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У Дніпрі тимчасово перестали ходити тролейбуси

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У зв'язку з аварією високовольтного кабелю між тяговою і живильною підстанцією в Дніпрі 2 жовтня знеструмлена тролейбусна контактна мережа по житловому масиву Перемога.

Маршрути тролейбусів №10 і №12 рухаються до кільця по вулиці Космічній, повідомили в комунальному підприємстві "Дніпровський електротранспорт".

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У Дніпрі автобуси №146 змінять схему руху: новий маршрут

Співробітники КП почали пошук місця пошкодження високовольтного кабелю для початку проведення аварійних робіт. Час усунення несправності поки невідомий.

У Дніпрі сталася аварія на тролейбусній контактній мережі

У Дніпрі сталася аварія на тролейбусній контактній мережі

наше місто

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі з'явилися нові автобуси великої місткості. З метою знищення звичайних маршруток, в місто завезли великі автобуси від нового перевізника ТОВ "Дніпробас".

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