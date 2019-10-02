У Дніпрі тимчасово перестали ходити тролейбуси

У зв'язку з аварією високовольтного кабелю між тяговою і живильною підстанцією в Дніпрі 2 жовтня знеструмлена тролейбусна контактна мережа по житловому масиву Перемога.

Маршрути тролейбусів №10 і №12 рухаються до кільця по вулиці Космічній, повідомили в комунальному підприємстві "Дніпровський електротранспорт".

Співробітники КП почали пошук місця пошкодження високовольтного кабелю для початку проведення аварійних робіт. Час усунення несправності поки невідомий.

У Дніпрі сталася аварія на тролейбусній контактній мережі наше місто

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі з'явилися нові автобуси великої місткості. З метою знищення звичайних маршруток, в місто завезли великі автобуси від нового перевізника ТОВ "Дніпробас".

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