У Дніпрі терміново оголосили штормове попередження

На Дніпро 4 серпня нагрянуть шквальний вітер і дощі з грозами.

На території Дніпропетровської області оголосили штормове попередження. Ускладнення погодних умов відповідає II рівню небезпеки (помаранчевий), повідомляють в ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Штормове попередження NikopolNews

Так, 4 серпня очікуються складні погодні умови. На території міста і області пройдуть значні, місцями сильні дощі з грозами. У деяких регіонах очікується град.

Вітер північно-західний посилиться до 15-20 м/с, місцями 25 м/с.

Через грозу та сильний вітер можуть бути ускладнення на об'єктах життєзабезпечення, в роботі комунально-житлового господарства тощо.

А ось 5 серпня в Дніпрі пройде вже без опадів.

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