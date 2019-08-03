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У Дніпрі терміново оголосили штормове попередження

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На Дніпро 4 серпня нагрянуть шквальний вітер і дощі з грозами.

На території Дніпропетровської області оголосили штормове попередження. Ускладнення погодних умов відповідає II рівню небезпеки (помаранчевий), повідомляють в ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

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Штормове попередження

Штормове попередження

NikopolNews

Так, 4 серпня очікуються складні погодні умови. На території міста і області пройдуть значні, місцями сильні дощі з грозами. У деяких регіонах очікується град.

Вітер північно-західний посилиться до 15-20 м/с, місцями 25 м/с.

Через грозу та сильний вітер можуть бути ускладнення на об'єктах життєзабезпечення, в роботі комунально-житлового господарства тощо.

А ось 5 серпня в Дніпрі пройде вже без опадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, засипле градом: на Україну насувається буря.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро погода
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