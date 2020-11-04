У Дніпрі тепло подають до всіх шкіл, садків, лікарень і понад 90% житлових будинків

У Дніпрі на початку тижня розпочався опалювальний сезон. 93% котелень та теплорозподільних пунктів найбільшого комунального теплопостачального підприємства "Теплоенерго" вже запущено. Нині тепло подається до всіх шкіл, садків, лікувальних установ та понад 90% житлових будинків (загальна кількість – 3 800).

"Для того, щоб вчасно почати опалювальний сезон, завдяки керівництву міста отримали ліміти на газ. Запуск централізованої системи теплопостачання відбувається не в один момент, а потребує поступового процесу. У першу чергу тепло почали подавати до соціальних установ (шкіл, садків, лікарень), потім – до житлового фонду. Наразі до 3 400 житлових будинків, які опалює наше підприємство, вже подається теплоносій. Там, де ще нема тепла, тривають пуско-налагоджувальні роботи. Плануємо, що вже невдовзі всі наші абоненти будуть з теплом", – розповів під час прямої телефонної лінії 4 листопада заступник директора КП "Теплоенерго" Володимир Білан.

Зі свого боку, директорка КП "Коменергосервіс" Ольга Конельська нагадала, що підприємство напряму отримує теплоносій від Придніпровської ТЕС і подає його до житлових масивів Придніпровськ та Сонячний: "На сьогодні усі 19 шкіл, садків та лікувальних установ, які обслуговуємо, вже з теплом. А також 154 житлові будинки із 161".

Аби вчасно розпочати та якісно проводити опалювальний сезон, місто ґрунтовно підготувалося. Щоб не було тепловтрат та для економії енергоресурсів за останні чотири роки було проведено системну модернізацію галузі теплопостачання. Лише цього року капітально відремонтовані 40 котлів, встановлено 46 нових енергозберігальних насосів, замінено близько 50 км теплових мереж та 40 км ізоляції комунікацій. Це дасть змогу заощаджувати до 30% споживання енергоресурсів, а також надавати якісний теплоносій в оселі дніпрян.

Водночас представники теплопостачальних підприємств закликали абонентів розрахуватися з боргами за минулі опалювальні сезони. Так, наприклад, мешканці заборгували КП "Теплоенерго" 818 млн грн.

Під час прямої телефонної лінії надходили дзвінки від дніпрян як із вдячністю за вже подане тепло, так і з питаннями, коли теплоносій подадуть до їхнього будинку.

Щодо питань теплопостачання дніпряни можуть звертатися до аварійної служби за телефоном: 736-10-02 або на гарячу лінію: +38 056 732 12 12, +38 095 732 12 12, +38 096 732 12 12, +38 073 732 12 12.