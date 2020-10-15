У Дніпрі телефоном виманюють дітей на вулицю і чекають біля під'їзду: батьки забили на сполох

У середу, 14 жовтня, в Дніпрі невідомий чоловік телефонував дитині і обманом виманював її на вулицю, коли батьків не було вдома.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла Дніпрянка Анна Щукіна. Вона зазначила, що зловмисник зателефонував її старшій доньці на мобільний.

Чоловік прикинувся батьком і пошепки почав говорити їй, що він потрапив у ДТП і потребує її допомоги. Після того, як дитина скинула дзвінок, зловмисник зателефонував знову. Він знову стверджував, що йому потрібна допомога дівчинки. Зловмисник просив її відкрити двері, вийти на вулицю і не говорити про те, що відбувається, мамі.

Чоловік телефонував дівчинці двічі. Facebook/Анна Щукіна

Дитина розповіла батькам, що при цьому навпроти будинку стояв старий білий мікроавтобус, який не належить нікому з сусідів. Дорослі одразу ж повідомили про інцидент в поліцію.

"Батьки, будьте уважні! Поговоріть зі своїми дітьми, щоб вони ні в якому разі і нікому не відкривали двері і не реагували на подібні дзвінки. А адже дитина могла і розгубитися", – написала городянка.

Вона закликала всіх батьків Дніпра провести бесіди зі своїми дітьми, щоб ті записували подібні розмови з незнайомцями і не піддавалися їхнім проханням.

Дитина розповіла про те, що сталося, батькам. Скріншот

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