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1 лютого • оновлено в 18:30
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У Дніпрі таксисти змусили пасажира роздягнутися через відмову платити. Відео

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У Дніпрі таксисти жорстоко обійшлися з пасажиром, у якого не було грошей заплатити за проїзд.

Чоловіка змусили роздягнутися догола, не дивлячись на те, що на вулиці холодно. Про це повідомили в Telegram- каналі Х**вий Дніпро.

Чоловік напідпитку викликав таксі, але грошей на оплату проїзду у нього не було. Таксист викликав своїх колег і разом вони змусили пасажира роздягнутися на камеру. На чоловікові залишилися тільки труси і шкарпетки. У такому вигляді його змусили йти по вулиці.

За інформацією Магнолія-ТВ, в поліції повідомили, що до них ніхто із заявою не звертався, але пообіцяли розібратися в ситуації.

Чоловіка змусили голим йти по вулиці

Чоловіка змусили голим йти по вулиці

Telegram /Х**вий Дніпро.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі затримали водія з десятками доз наркотику і кастетом. Правоохоронці звернули увагу на його автомобіль Volkswagen Passat через непрацюючої підсвічування номерного знака.

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Місце
Україна Дніпро
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