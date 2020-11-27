У Дніпрі та області зафіксували майже 1 800 хворих на COVID-19 за добу

За минулу добу, 27 листопада, найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні зареєстрували в Дніпропетровській області.

У четвер захворіли ще 1 773 людини, що стало рекордом із початку пандемії. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Усього в Дніпрі й області зареєстровано 34 888 випадків COVID-19. Загальна кількість летальних випадків – 852 (+29 за добу). Тих, хто одужав, – 15 440.

У пресслужбі Дніпропетровської обласної ради уточнили кількість нових хворих у населених пунктах за добу:

Дніпро – 756;

Кривий Ріг – 165;

Кам‘янське – 27;

Марганець – 21;

Нікополь – 72;

Новомосковськ – 289;

Покров – 7;

Павлоград – 60;

Першотравенськ – 11;

Вільногірськ – 4;

Тернівка – 6;

Жовті Води – 60;

Синельникове – 27;

Апостоловський район – 4;

Васильківський район – 6;

Верхньодніпровський район – 2;

Дніпровський район – 20;

Криворізький район – 11;

Криничанський район – 15;

Магдалинівський район – 4;

Межівський район – 2;

Нікопольський район – 5;

Новомосковський район – 58;

Павлоградський район – 15;

Петропавлівський район – 8;

Покровський район – 27;

П’ятихатський район – 6;

Синельниківський район – 12;

Солонянський район – 3;

Софіївський район – 36;

Томаківський район – 8;

Царичанський район – 22;

Петриківський район – 2;

Юр’ївський район – 2.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок п'ятниці, 27 листопада, в Україні офіційно підтверджено 693 407 випадків коронавірусної інфекції. З них 16 218 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом.