У Дніпрі та області зафіксували майже 1 800 хворих на COVID-19 за добу

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Життя міста
2,7 т.

  • У регіоні захворіла рекордна кількість людей

  • Область стала епіцентром COVID-19 в Україні

  • Усього на Дніпропетровщині інфіковано 34 888 осіб

Дніпро коронавірус

За минулу добу, 27 листопада, найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні зареєстрували в Дніпропетровській області.

У четвер захворіли ще 1 773 людини, що стало рекордом із початку пандемії. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Усього в Дніпрі й області зареєстровано 34 888 випадків COVID-19. Загальна кількість летальних випадків – 852 (+29 за добу). Тих, хто одужав, – 15 440.

У пресслужбі Дніпропетровської обласної ради уточнили кількість нових хворих у населених пунктах за добу:

  • Дніпро – 756;

  • Кривий Ріг – 165;

  • Кам‘янське – 27;

  • Марганець – 21;

  • Нікополь – 72;

  • Новомосковськ – 289;

  • Покров – 7;

  • Павлоград – 60;

  • Першотравенськ – 11;

  • Вільногірськ – 4;

  • Тернівка – 6;

  • Жовті Води – 60;

  • Синельникове – 27;

  • Апостоловський район – 4;

  • Васильківський район – 6;

  • Верхньодніпровський район – 2;

  • Дніпровський район – 20;

  • Криворізький район – 11;

  • Криничанський район – 15;

  • Магдалинівський район – 4;

  • Межівський район – 2;

  • Нікопольський район – 5;

  • Новомосковський район – 58;

  • Павлоградський район – 15;

  • Петропавлівський район – 8;

  • Покровський район – 27;

  • П’ятихатський район – 6;

  • Синельниківський район – 12;

  • Солонянський район – 3;

  • Софіївський район – 36;

  • Томаківський район – 8;

  • Царичанський район – 22;

  • Петриківський район – 2;

  • Юр’ївський район – 2.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок п'ятниці, 27 листопада, в Україні офіційно підтверджено 693 407 випадків коронавірусної інфекції. З них 16 218 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом.

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