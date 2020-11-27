У Дніпрі та області зафіксували майже 1 800 хворих на COVID-19 за добу
У регіоні захворіла рекордна кількість людей
Область стала епіцентром COVID-19 в Україні
Усього на Дніпропетровщині інфіковано 34 888 осіб
За минулу добу, 27 листопада, найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні зареєстрували в Дніпропетровській області.
У четвер захворіли ще 1 773 людини, що стало рекордом із початку пандемії. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
Усього в Дніпрі й області зареєстровано 34 888 випадків COVID-19. Загальна кількість летальних випадків – 852 (+29 за добу). Тих, хто одужав, – 15 440.
У пресслужбі Дніпропетровської обласної ради уточнили кількість нових хворих у населених пунктах за добу:
Дніпро – 756;
Кривий Ріг – 165;
Кам‘янське – 27;
Марганець – 21;
Нікополь – 72;
Новомосковськ – 289;
Покров – 7;
Павлоград – 60;
Першотравенськ – 11;
Вільногірськ – 4;
Тернівка – 6;
Жовті Води – 60;
Синельникове – 27;
Апостоловський район – 4;
Васильківський район – 6;
Верхньодніпровський район – 2;
Дніпровський район – 20;
Криворізький район – 11;
Криничанський район – 15;
Магдалинівський район – 4;
Межівський район – 2;
Нікопольський район – 5;
Новомосковський район – 58;
Павлоградський район – 15;
Петропавлівський район – 8;
Покровський район – 27;
П’ятихатський район – 6;
Синельниківський район – 12;
Солонянський район – 3;
Софіївський район – 36;
Томаківський район – 8;
Царичанський район – 22;
Петриківський район – 2;
Юр’ївський район – 2.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок п'ятниці, 27 листопада, в Україні офіційно підтверджено 693 407 випадків коронавірусної інфекції. З них 16 218 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом.