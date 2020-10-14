У Дніпрі та області визначили резервні лікарні для хворих COVID-19

Яна Коваль Життя міста 14:43, 14.10.2020

У Дніпрі та області визначили 6 додаткових лікарень, які готові приймати хворих COVID-19 в разі потреби.

Як повідомляє прес-служба ДніпроОДА, додаткові госпітальні бази визначили за рекомендацією Міністерства охорони здоров'я України.

Список резервних медустанов, які будуть приймати хворих COVID-19, затвердили на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС.

Як повідомили в ОДА, ситуація в області контрольована. У певних госпітальних базах першої черги вистачає ліжок і дихального обладнання для пацієнтів.

Були визначені госпітальні бази другої черги:

  • Дніпровська міська клінічна лікарня № 8;

  • Криворізька міська клінічна лікарня № 8;

  • Криворізька міська лікарня № 11;

  • Слобожанська центральна лікарня;

  • Дніпровська міська клінічна лікарня № 2;

  • Дніпровська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі за добу збільшилася кількість летальних випадків COVID-19. Шестеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, двоє з них підключені до апарату ШВЛ.

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