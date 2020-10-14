У Дніпрі та області визначили резервні лікарні для хворих COVID-19

У Дніпрі та області визначили 6 додаткових лікарень, які готові приймати хворих COVID-19 в разі потреби.

Як повідомляє прес-служба ДніпроОДА, додаткові госпітальні бази визначили за рекомендацією Міністерства охорони здоров'я України.

Список резервних медустанов, які будуть приймати хворих COVID-19, затвердили на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС.

Як повідомили в ОДА, ситуація в області контрольована. У певних госпітальних базах першої черги вистачає ліжок і дихального обладнання для пацієнтів.

Були визначені госпітальні бази другої черги:

Дніпровська міська клінічна лікарня № 8;

Криворізька міська клінічна лікарня № 8;

Криворізька міська лікарня № 11;

Слобожанська центральна лікарня;

Дніпровська міська клінічна лікарня № 2;

Дніпровська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі за добу збільшилася кількість летальних випадків COVID-19. Шестеро хворих перебувають у вкрай важкому стані, двоє з них підключені до апарату ШВЛ.