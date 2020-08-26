У Дніпрі та області рятувальники попередили про небезпечні метеорологічні явища. Газета "Оренбуржье"

У Дніпрі та області з 26 по 30 серпня оголосили попередження про стихійні метеорологічні явища.

Як повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, на території збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Синоптики прогнозують:

26 серпня: мінлива хмарність, без істотних опадів, можлива гроза. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура по області вночі складе 12-17 градусів, а вдень 25-30 градусів. По місту вночі температура опуститься до 15-17 градусів, вдень підніметься до 27-29 градусів.

27-28 серпня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, з переходом 28 серпня на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 12-17 градусів, вдень 25-30 градусів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області Служба безпеки України провела обшук на складі контрабандних анаболічних стероїдів.

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