У Дніпрі та області рятувальники попередили про небезпечне метеорологічне явище. Dnepr24

У Дніпрі з 10 по 16 серпня оголосили попередження про стихійні метеорологічні явища.

Як повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, на території міста і області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Синоптики прогнозують:

10 серпня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі складе 15-20 градусів, вдень 26-31 градус. У Дніпрі температура вночі опуститься до 16-18 градусів, вдень підніметься до 28-30 градусів.

11 серпня: мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень очікується місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 15-20 градусів, вдень 26-31 градус.

12 серпня: мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі опуститься до 14-19 градусів, вдень підніметься до 25-30 градусів.

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