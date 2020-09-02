У Дніпрі та області рятувальники попередили про найвищу пожежну небезпеку

У Дніпрі та області рятувальники попередили про високу ймовірність виникнення пожеж.

Як повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, в нашому регіоні проблема виникнення пожеж в екосистемах стоїть вкрай гостро.

"З початку року вже виникло 5034 пожежі на загальній площі 4400 гектарів. Для порівняння в минулому році кількість пожеж була нижче і склала 3542", – розповів провідний інспектор відділу нормативно-технічної роботи та контролю ГУ ДСНС області Сергій Качан.

Так, у Дніпропетровській області триває найвищий клас пожежної небезпеки. Людям необхідно бути вкрай уважними з вогнем, адже 90 відсотків загорянь в екосистемах виникають через необережне поводження громадян.

Суха погода і сильний вітер сприяють швидкому поширенню вогню, який може перерости в неконтрольоване горіння і завдати великої матеріальної шкоди як лісовим масивам, так і житловому сектору.

Основними причинами виникнення пожеж в природних екосистемах залишаються випалювання сухої рослинності, недотримання населенням заходів пожежної безпеки, перебуваючи в лісових масивах і порушення правил пожежної безпеки.

Рятувальники нагадують, що на Дніпропетровщині в період з 1 по 4 вересня очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека. У ці дні необхідно бути вкрай обережними з вогнем у екосистемах і не відвідувати лісові масиви.

Прогнозується:

2-3 вересня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі складе 15-20 градусів, а вдень 31-36 градусів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 2 вересня в Дніпрі очікується сонячна та спекотна погода. Опадів в цей день не передбачається.