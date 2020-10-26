У Дніпрі та області рятувальники оголосили високу пожежну небезпеку

Аліна Рашевська Життя міста 11:40, 26.10.2020

Рятувальники попередили про високу ймовірність виникнення пожеж на території Дніпропетровської області.

Як повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, четвертий клас пожежонебезпеки зберігатиметься в регіоні до 31 жовтня. У цей період будь-яка необережність з вогнем може стати причиною пожежі в екосистемі.

Прогнозується:

26 жовтня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10 градусів, вдень 15-20 градусів; по місту вночі 7-9, а вдень 16-18 градусів.

27-28 жовтня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 5-10 градусів, вдень 14-19 градусів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві в районі ринку "Дарниця" загорівся маршрутний автобус.

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