У Дніпрі та області рятувальники оголосили високу пожежну небезпеку. Шиповник | Новости Николаева

У Дніпрі оголосили попередження про стихійні метеорологічні явища.

На території області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Так, синоптики прогнозують:

4 серпня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 12-17 градусів, вдень 26-31 градус.

5 серпня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі опуститься до 12-17 градусів, а вдень підніметься до 28-33 градусів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі поліція оголосила в розшук 83-річну Раїсу Казимирову. Жінка не повернулася додому з прогулянки.