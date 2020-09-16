У Дніпрі та області різко похолодає, очікуються заморозки

До Дніпропетровської області вторгнеться арктичне повітря, через що протягом трьох днів буде сильно знижена температура.

Різку зміну погоди прогнозують на період із 19 до 21 вересня. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак.

Середньодобова температура в Дніпрі і області знизиться на 10-12 градусів. Удень повітря буде прогріватися до 13-18 градусів тепла, вночі – до 3-8 градусів. На поверхні землю очікуються заморозки – 0-3 градуси за Цельсієм, що може зашкодити сфері сільського господарства.

Похолодання в регіоні супроводжуватиметься поривами північного вітру. Його швидкість складе 15-20 метрів в секунду. Метеорологи присвоїли таким погодним умовам перший (жовтий) рівень небезпеки.

Починаючи з 22 вересня температура повітря на Дніпропетровщині буде поступово підвищуватися.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині розкрили угруповання, яке постачало продукти до "ДНР". Завдяки контрабандистам бюджет невизнаної держави поповнився 8,5 млн гривень.