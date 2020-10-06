У Дніпрі та області оголосили штормове попередження

У Дніпрі та області рятувальники оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Так, у найближчі дні очікуються сильні пориви вітру, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

У вівторок, 6 жовтня, на Днепропетровщне буде дути південно-східний вітер, швидкість якого складе 7-12 м / с. Днем в Дніпрі і місцями по області прогнозують пориви вітру до 15-20 м / с. Опадів в цей день не очікується, температура повітря по області 20-25 градусів, по місту – 22-24.

У середу, 7 жовтня, швидкість вітру складе 7-12 м / с, буде хмарно і без значних опадів. Температура повітря вночі 8-13 градусів, вдень – 21-26.

У четвер, 8 жовтня, в області місцями пройде невеликий дощ. Очікуються пориви вітру до 15-20 м / с, температура вночі 9-14 градусів тепла, вдень – 19-24.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що синоптики спрогнозували вітряну погоду в Дніпрі. Вдень у вівторок, 6 жовтня, на більшій частині території України оголошено штормове попередження через сильний вітер.