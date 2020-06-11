У Дніпрі та області оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

На Дніпропетровщині очікується різке погіршення погодних умов. Так, з 12 по 13 червня в регіоні прогнозують сильні пориви вітру і попереджають про можливі пожежі.

Згідно з прогнозами Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, в найближчі дні очікується висока (4 класу), а місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Про це йдеться на сайті Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прогноз погоди в Дніпрі та області ru.depositphotos.com

Прогнозується:

12 червня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі + 20, вдень до +33. Вітер східний, зі швидкістю 7-12 м / с.

Прогноз погоди в Дніпрі та області ru.depositphotos.com

13 червня: мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Під час опадів місцями шквал 15-20 м/c. Температура повітря вдень +33, вночі від +15 до +20.

Прогноз погоди в Дніпрі і області ru.depositphotos.com

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в четвер, 11 червня, на території більшості областей України очікується суха, сонячна погода, проте західні, а ще частина центральних регіонів, Крим накриють дощі з грозами.