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17 березня • оновлено в 18:25
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Карина Бондаренко

У Дніпрі та області обмежили рух транспорту: як дістатися

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Для того, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції в Дніпрі і області обмежили рух пасажирського транспорту на період карантину.

Так, з 12:00 18 березня по 3 квітня обмежили регулярні і нерегулярні автобусні перевезення на всіх напрямках – приміських, міжміських, внутрішньообласних та міжобласних, повідомили на сайті Дніпропетровської обласної адміністрації.

У Дніпрі та області обмежили рух транспорту

У Дніпрі та області обмежили рух транспорту

Також будуть діяти обмеження на міському транспорті. У всіх маршрутних таксі, тролейбусах і трамваях дозволено перевозити не більше десяти пасажирів. З 17 березня в місті закритий метрополітен.

"Контролювати це буде Укртрансбезпека і Нацполіція. Щоб повернути квитки на автобуси, слід звертатися в каси автостанцій", – йдеться в повідомленні ДнепрОГА.

Як писав OBOZREVATEL раніше, артистів Оперного театру в Дніпрі ізолювали з підозрою на коронавірус.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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