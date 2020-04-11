У Дніпрі священик кропив людей в супермаркеті для боротьби з коронавірусів

У Дніпрі в одному з супермаркетів православний священик кропив людей, які стояли біля кас.

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Подія сталася в супермаркеті "Варус" на житловому масиві "Парус". Про це повідомили в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомляють очевидці, священик проводив обряд з метою боротьби проти поширення коронавірусу.

Скріншот з відео Telegram/Х**вий Дніпро

"Православна боротьба проти коронавірусу у "Варусі". Коронавірус не пройде!", – прокоментувала жінка, яка стала очевидцем події.

До якої церковній громади належить священик, який проводив обряд, не відомо.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі зросла кількість хворих коронавірусів. 12 осіб з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження.