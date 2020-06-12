У Дніпрі сусід-вандал зіпсував дитячий майданчик: в мережі обурені

У Дніпрі незадоволений городянин зіпсував дитячу зону відпочинку. Таким чином чоловік вирішив позбутися шуму під вікнами.

Інцидент стався у дворі одного з багатоповерхових будинків на проспекті Богдана Хмельницького.

Місцеві жителі облаштували дитячий майданчик, щоб малечі не було нудно, повідомив користувач Денис Давидов в співтоваристві "Типовий х ** вий Дніпро без цензури" в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Зламана лавка Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Однак, знайшовся обурений сусід, який проживає в будинку навпроти - на проспекті Олександра Поля. Він розламав всі лавочки і обмазав дитячі атракціони солідолом.

Двір, де зіпсували дитячий майданчик Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Дніпряни, діти яких відвідують цей майданчик, були вкрай незадоволені таким вчинком. "Подвиг" сусіда засудили в мережі, де користувачі запропонували заявити на вандала в поліцію або пояснити чоловікові самостійно про неприпустимість таких дій.

Скріншот Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Скріншот Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що дітей не є небезпечним водити в дитячі садки під час карантину, хоча ризик заразитися коронавірусом там дійсно є.

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