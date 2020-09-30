У Дніпрі судитимуть поліцейського за хабар у чверть мільйона гривень

У Дніпрі начальника слідчого відділення одного з відділень Дніпровського відділу поліції звинувачують у хабарництві.

Правоохоронець вимагав у громадянина 250 тисяч гривень в обмін на закриття кримінального провадження. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Справу за фактом порушення санітарних норм і правил повинні були закрити підлеглі поліцейського після отримання ним хабара. 21 лютого 2020 року начальника відділення, який отримав повну суму неправомірної вигоди, затримали слідчі ДБР.

Обвинувальний акт проти поліцейського-хабарника вже переданий до суду. Якщо вина буде доведена, йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині спійманий на гарячому прокурор викинув хабар у вікно. Чиновник вимагав велику суму грошей.