У Дніпрі суддя-корупціонер судить прокурора за хабарництво

Суддя Кіровського районного суду Дніпра Геннадій Підберезний, якого в 2017 році спіймали на хабарі в 50 тисяч доларів прямо в кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, судить прокурора, обвинуваченого в отриманні неправомірної вигоди.

Тоді Підберезний не потрапив за ґрати, а вийшов під заставу. Оскільки термін відсторонення його від посади закінчився, він повернувся до роботи, повідомляє ТСН.

Геннадій Підберезний продовжив професійну діяльність уже не на посаді голови, а звичайного судді. Його справу розглядає Шевченківський районний суд міста Києва. Судовий процес затягнувся на два роки.

Зараз Підберезний судить прокурора Петриківського району, який також погорів на великому хабарі. За даними слідства, обвинувачений вимагав від чоловіка три тисячі доларів, щоб не відкривати щодо нього провадження. Відтоді пройшло п'ять років, проте вирок досі не винесли.

Наразі і судді, обвинуваченому в хабарництві, і прокурору, якого він судить, загрожує однакове покарання. За Кримінальним кодексом – 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Назар Холодницький звільнився з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.