У Дніпрі студенти Медакадемії вийшли на мітинг: що сталося

13 листопада студенти Дніпропетровської медичної академії мітингували під будівлею Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Майбутні лікарі виступають проти нової реформи. Аналогічна ситуація очікується у всіх містах України.

Чому майбутні лікарі хочуть бути почутими - розповість OBOZREVATEL.

Чому мітингували студенти ДМА

Дніпровські студенти вийшли на мітинг проти електронного розподілу на інтернатуру та інших введень проекту наказу МОЗ "Про затвердження Положення про інтернатуру". Міністерство охорони здоров'я має намір ініціювати збільшення інтернатури для студентів медичних вищих навчальних закладів усіх спеціальностей, крім стоматології, з 1-3 до 3 років.

Студент ДМА вийшли на мітинг проти реформи

Майбутні лікарі вимагають бути почутими

Крім того, кількість спеціальностей, за якими буде відбуватися набір в інтернатуру, зменшено з 34 до 13.

Майбутні лікарі не згодні з нововведеннями і готові йти на відкритий діалог. Вся справа в тому, що в МОЗ вже видали відповідний наказ. На початку навчання студенти-контрактники мали право вибирати після закінчення 6 курсу, за якою спеціальністю піти в інтернатуру. У зв'язку зі змінами, бюджетники і контрактники будуть розподілені електронно, за результатами іспиту, який складається з 200 тестів. На думку студентів - даний тест не об'єктивний.

"Нова інтернатура - поховані мрії"

Студенти тримали в руках плакати і голосно озвучували свої вимоги

"Зараз студенти різних спеціальностей проходять інтернатуру від одного до трьох років. Наказ пропонує збільшити тривалість інтернатури до трьох років для всіх спеціальностей, крім загальної стоматології. Стоматологи будуть проходити інтернатуру один рік. Крім того, після інтернатури планується, що лікарі будуть проходити резидентуру, яка триватиме відповідно до складності спеціалізації. в майбутньому український студент-медик буде стільки ж років підготовки, як і його колеги за кордоном ", - говориться в повідомленні МОЗ.

Проти електронного розподілу на інтернатуру

Новини Наслідком медичної реформи може стати запровадження страхової медицини

Аналогічні мітинги пройдуть по всій Україні

Студенти тримали в руках плакати і голосно озвучували свої вимоги: "Ми не проти реформи, ми за розумні Зміни", "Врятуй майбутнє України! Реформ справедливо!", "СКОРОЧЕННЯ кількості медичний спеціальностей = СКОРОЧЕННЯ життя українців!".

Кількість спеціальностей зменшено з 34 до 13

Наказ пропонує збільшити тривалість інтернатури до трьох років для всіх спеціальностей

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що заступник глави Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко вважає, що ні одну професію в Україні так не принижували, як медиків при Супрун.

Яна Коваль

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