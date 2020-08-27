У Дніпрі стався різкий сплеск захворюваності COVID-19

Станом на ранок четверга, 27 серпня, в Дніпрі зафіксували 15 нових випадків зараження COVID-19.

З початку епідемії позитивний тест отримали 1144 жителя міста. 14 дніпрян зараз очікують результати обстеження в 21-й лікарні, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

На даний момент з недугою борються 344 людини. У важкому стані перебувають п'ять пацієнтів – вони підключені до апарату ШВЛ. 800 городян вже перемогли COVID-19.

Всього з початку пандемії в Дніпрі зафіксували 21 летальний випадок коронавірусу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що російські вчені заявили про створення медико-біологічного приладу "Детектор-БІО", який здатний виявляти в повітрі бактерії, токсини та віруси, в тому числі COVID-19.