У Дніпрі стався різкий сплеск захворюваності COVID-19

Станом на ранок суботи, 15 серпня, в Дніпрі зафіксували 31 новий випадок зараження COVID-19.

Із початку епідемії позитивний тест отримали 858 жителів міста. 11 дніпрян зараз очікують результатів дослідження в 21-й лікарні, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровського міської ради.

На даний момент з недугою борються 192 людини. У важкому стані перебувають шість пацієнтів, один з них на апараті ШВЛ. 666 городян вже перемогли COVID-19.

Усього з початку пандемії в Дніпрі зафіксували 16 летальних випадків коронавірусу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україна третій день поспіль б'є антирекорд по зараженим COVID-19.

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