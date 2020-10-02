2 жовтня у Дніпрі розпочався V Міжнародний фестиваль авторської пісні "Облака" ім. Олександра Галича. Урочисте відкриття традиційно провели біля меморіальної дошки, розташованої на будинку, в якому мешкав видатний бард, поет і драматург. Фестиваль проходить у межах програми "Культурна столиця".

"Уже п’ятий рік поспіль ми відкриваємо фестиваль на цьому місці, біля будинку, де народився Олександр Галич і де зараз висить меморіальна дошка. Це такий душевний захід, який дає заряд бадьорості та настрою на всі дні проведення фестивалю", – сказав засновник фонду "Культурна столиця" Григорій Гельфер (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку вниз).

Цього року через введення карантинних обмежень на фестиваль приїхали тільки автори та виконавці з різних міст України, а також із Москви.

"За задумом тут мали бути автори із Франції, Польщі та Німеччини. Однак через коронавірус, на жаль, ми не побачимо та не почуємо їх цьогоріч. Приїхали наші друзі з Києва, із Запоріжжя, з Харкова, з Москви. Разом ми продовжуватимемо знаходити нові таланти та популяризувати авторську пісню", – сказав артдиректор фестивалю Дмитро Долгов.

Триватиме фестиваль 2, 3 та 4 жовтня та матиме розлогу програму. Із повним її розкладом можна ознайомитися на офіційному сайті: https://dneproblaka.com.ua/

"На жаль, ситуація із коронавірусом нам трохи зіпсувала наміри. До нас не приїдуть усі гості, яких ми запросили. Але фестиваль ми таки проводимо, і програма наша буде насиченою. Відбудуться конкурсні концерти, прослуховування, робота з майстрами, гала-концерти, веселі гумористичні концерти, дитячі програми. А в неділю наш фестиваль авторської пісні завершиться великим концертом "Облака", який відбудеться в Аерокосмічному центрі", – розповів координатор проєктів програми "Культурна столиця" Вадим Гефтер.

У Дніпрі стартував V Міжнародний фестиваль авторської пісні "Облака" ім. Олександра Галича

У Дніпрі стартував V Міжнародний фестиваль авторської пісні "Облака" ім. Олександра Галича

У Дніпрі стартував V Міжнародний фестиваль авторської пісні "Облака" ім. Олександра Галича

У Дніпрі стартував V Міжнародний фестиваль авторської пісні "Облака" ім. Олександра Галича