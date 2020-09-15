У Дніпрі стартувала підготовка до будівництва нового аеродрому

Аліна Рашевська Життя міста 12:09, 15.09.2020 Оновлено: 12:21, 15.09.2020

У Дніпрі з 16 вересня стартують роботи з будівництва нового аеродромного комплексу.

Насамперед підрядники виконають демонтаж трансформаторних підстанцій і системи дистанційного управління, винесуть кабелі зв'язку і електрики, а також перенесуть метеомайданчик. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Відповідно до опублікованого тендера, на підготовчі роботи витратять майже 15 млн гривень.

Також було оголошено тендер на відбір генерального підрядника будівництва аеродрому. Новий пасажирський і VIP-термінал буде будувати приватний інвестор "НС Дніпро".

За словами Владислава Криклія, для ефективності реалізації проєкт розділили на кілька частин. Це дозволить виконати необхідний обсяг робіт для підготовки інфраструктури і забезпечити безперервне функціонування аеропорту на час будівництва.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Зеленський заявив про масштабну реконструкцію аеропортів "у всіх важливих точках України".

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