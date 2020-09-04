У Дніпрі спрогнозували похмуру та дощову погоду

У п'ятницю, 4 вересня, синоптики спрогнозували дощі з грозами в Дніпрі.

Температура повітря не зміниться, повідомили в Укргідрометцентрі.

Стовпчик термометра коливатиметься від +28 до +30 градусів за Цельсієм. Вітер буде північно-західний – до 5-10 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 4 вересня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в кількох районах Дніпра не буде електрики. Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт.

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