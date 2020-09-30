У Дніпрі спрогнозували холодну та дощову погоду 30 вересня

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 30.09.2020

У середу, 30 вересня, синоптики прогнозують в Дніпрі сильний дощ і вітер.

Температура повітря значно знизиться, повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, вночі температура повітря опуститься до 12-14 градусів, а вдень підніметься до 15-17 градусів тепла. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні 30 вересня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі 30 вересня в кількох районах не буде електрики. Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт.

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