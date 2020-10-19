У Дніпрі спрогнозували холодну погоду 19 жовтня

У Дніпрі з 18 по 25 жовтня оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Так, на території області збережеться висока (IV класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

У понеділок, 19 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. День пройде без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі опуститься до 4-9 градусів, а вдень підніметься до 11-16 градусів тепла.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 19 жовтня на кількох вулицях Дніпра не буде електрики. Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт.