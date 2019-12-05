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5 грудня • оновлено в 08:00
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Аліна Рашевська

У Дніпрі спецназівці "на гарячому" спіймали банду рекетирів. Відео

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У Дніпрі 4 грудня поліцейські спільно з співробітниками спецпідрозділу "КОРД" затримали двох членів злочинного угруповання.

Погрожуючи фізичною розправою та знищенням майна, чоловіки вимагали у людей гроші нібито на погашення величезного кредиту. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

У Дніпрі спецназівці "на гарячому" спіймали банду рекетирів

У Дніпрі спецназівці "на гарячому" спіймали банду рекетирів

ГУ НП в Дніпропетровській області

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Ще 13 листопада злочинці затягли в автомобіль жителя Петропавлівського району, приставили пістолет і зажадали 50 тис. гривень. Коли чоловік повідомив, що не має такої суми, запропонували взяти кредит в банку. Побоюючись фізичної розправи, потерпілий погодився, після чого його привезли в один з банків у Дніпро.

В ході розслідування поліцейські встановили, що до вимагання грошей причетні двоє жителів Першотравенська 25 і 32 років. Членів злочинної групи затримали в ході спецоперації на вулиці Воскресенській в Дніпрі в момент передачі їм 25 тис. гривень.

У Дніпрі спецназівці "на гарячому" спіймали банду рекетирів

У Дніпрі спецназівці "на гарячому" спіймали банду рекетирів

ГУ НП в Дніпропетровській області

Обидва чоловіки затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Фігурантам загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання), яка передбачає від 3-х до 7 років позбавлення волі. Поліція встановлює інших членів угруповання, а також інших людей, які постраждали від їх дій. Слідчі дії тривають.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в інтернаті на Дніпропетровщині знущалися над хворими. Людей били, зв'язували, закривали в кімнатах і змушували займатися сексом.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
КОРД затримання
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