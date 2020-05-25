У Дніпрі спалахнув скандал з тестами на COVID-19: звільнений директор лабораторії
Скандал з ПЛР-тестами на COVID-19 на Дніпропетровщині закінчився звільненням голови обласного лабораторного центру Олександра Штепи.
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Відповідне рішення було прийнято за підсумками перевірок комісій МОЗ та правоохоронних органів. Причиною розслідування стала підозра в недостовірності та спотворенні результатів тестування, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.
За минулі вихідні робота центру була повністю відновлена. За суботу та неділю провели близько тисячі проб. Станом на 25 травня питання із затримкою проведення тестів в області вирішено. Виконувати обов'язки директора Лабораторного центру тимчасово буде Похмурко Інна Віталіївна.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, де було зафіксовано спалах коронавірусу, з 25 травня скасувала карантин. З цього дня вхід в монастир не буде охоронятися представниками поліції.