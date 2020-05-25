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25 травня • оновлено в 13:59
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У Дніпрі спалахнув скандал з тестами на COVID-19: звільнений директор лабораторії

2.3т
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Скандал з ПЛР-тестами на COVID-19 на Дніпропетровщині закінчився звільненням голови обласного лабораторного центру Олександра Штепи.

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Відповідне рішення було прийнято за підсумками перевірок комісій МОЗ та правоохоронних органів. Причиною розслідування стала підозра в недостовірності та спотворенні результатів тестування, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

У Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру

У Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру

Колаж

За минулі вихідні робота центру була повністю відновлена. За суботу та неділю провели близько тисячі проб. Станом на 25 травня питання із затримкою проведення тестів в області вирішено. Виконувати обов'язки директора Лабораторного центру тимчасово буде Похмурко Інна Віталіївна.

У Дніпрі спалахнув скандал з тестами на COVID-19: звільнений директор лабораторії

Пресслужба Дніпропетровської обласної ради

У Дніпрі спалахнув скандал з тестами на COVID-19: звільнений директор лабораторії

Пресслужба Дніпропетровської обласної ради

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, де було зафіксовано спалах коронавірусу, з 25 травня скасувала карантин. З цього дня вхід в монастир не буде охоронятися представниками поліції.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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