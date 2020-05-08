У Дніпрі спалах коронавірусу зафіксований в апеляційному суді: що відомо

У Дніпровському апеляційному суді зафіксували спалах коронавірусу. Станом на 7 травня COVID-19 підтвердили у чотирьох працівників.

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Про це повідомили на офіційній сторінці суду в Facebook. Відзначається, що адміністрація терміново звернулася до департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА щодо необхідності термінового тестування всіх працівників суду на наявність вірусу.

З початку карантину було скорочено відвідування будівлі суду громадянами і встановлено особливий режим роботи, проте суд до теперішнього часу працює в штатному режимі.

У Дніпрі спалах коронавірусу зафіксований в апеляційному суді regnum.ru

"Навіть в умовах воєнного і надзвичайного стану робота судів не може бути припинена, тобто не може бути обмежене конституційне право людини на судовий захист. Просимо вжити заходів для проведення термінового тестування всіх працівників суду для своєчасного ізолювання всіх інфікованих COVID-19. Важливо не тільки убезпечити суддів і працівників апаратів судів від поширення вірусу, а й самих відвідувачів судів, щоб вони не наражалися на небезпеку", – йдеться у зверненні голови Дніпровського апеляційного суду.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській обласній державній адміністрації та обласній раді 7 травня зафіксували спалах коронавируса. Захворювання підтвердили мінімум у 21 співробітника.

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