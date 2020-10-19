У Дніпрі собака посеред вулиці розірвав руку дитині

У неділю, 18 жовтня, в Дніпрі на житловому масиві Перемога на дитину напав собака.

Господар пса вигулював улюбленця без повідка і намордника. В один момент тварина вчепилася в руку хлопчикові, який проходив повз і навіть не підозрював про небезпеку, розповіла мама постраждалого в Facebook-групі "Соборний район (ж/м Перемога 1-6, Сокіл 1-2, Дніпро)".

Потерпілого відвезли до травмпункту зі рваною раною кінцівки. Йому наклали шви, проте колоти сироватку від сказу не стали, порекомендувавши знайти господаря пса і дізнатися, чи була тварина щеплена. Так як хлопчик не зміг розгледіти в темряві ні породу собаки, ні її власника, його мама звернулася за допомогою до користувачів мережі.

"У травмпункті руку зашили і рекомендували знайти господаря з собакою, щоб уникнути уколів від сказу. Собака був з господарем. Великий, чорний, кудлатий", – поділилася автор поста.

На допомогу постраждалим відгукнулися місцеві жителі. За кілька годин вдалося встановити власника собаки, що покусав дитину. Як зазначила автор поста, чоловік навіть не спробував допомогти її синові.

"Кажуть, що це вже не вперше з ним. Господар втикав у телефон, а потім розвернувся і пішов", – написала вона.

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