У Дніпрі на території школи на 8-річного хлопчика напав собака та вкусив його за ногу.

Місцеві жителі стверджують, що це не перший подібний випадок, а школа – не місце для вигулювання тварин. Про це на своїй Facebook сторінці повідомила мама постраждалого хлопчика Аня Некрасова.

У Дніпрі собака напав на дитину біля школи

"Я відводила дитину на тренування в СШ №133. Попрощалася з ним біля воріт, і він пішов далі сам. За дві хвилини телефонує мені син і каже, що на нього напав собака і вкусив за ногу. За словами дитини, звір почала гавкати на нього, а потім вкусив", – написала жінка.

Пес був з нашийником, а неподалік стояли троє дорослих з дітьми. Та коли мама хлопчика повернулася, там нікого не було.

"Ніхто з дорослих не відреагував на цю ситуацію, тупо відморозилися! Люди, ви взагалі в своєму розумі – вигулювати собаку без намордника, ще й на території школи? І яким потрібно бути безсердечним, щоб навіть не спробувати зупинити свого пса і не допомогти дитині!" – додала дніпрянка.

Користувачі мережі обурилися й розповіли, що подібний випадок вже був, але ні до чого хорошого це не призвело.

"65% Лівобережного-2 на стороні господаря собаки. На мою 3-річну дочку в школі №133 напав собака, так мені ще й довелося заплатити штраф за те, що я нагнув його господарям", "Тварюки! Якщо це мужики стояли, то це просто по@їзм...", "Тварюки, боягузи!", "Це з нашого двору, найімовірніше! У нас тут ціла купа відморожених собачників, і кари на них немає!" – пишуть користувачі.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Рокитне Полтавської області знайдено тіло чоловіка без голови. Місцеві жителі викликали поліцію, оскільки зник їхній сусід і вони не могли з ним зв'язатися.

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