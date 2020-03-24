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24 березня • оновлено в 17:20
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Карина Бондаренко

У Дніпрі скасують весь громадський транспорт: подробиці

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У п'ятницю, 27 березня, в Дніпрі обмежать доступ городян до громадського транспорту і скоротять 90% маршрутів.

В маршрутки і електротранспорт міста будуть пускати тільки певне коло осіб з посвідченнями. Таке рішення прийняла техногенно-екологічна інспекція з безпеки при міській раді, передає 49000.

"Сьогодні ми обмежуємо можливість користування громадським транспортом у місті. Але люди, які забезпечують життєдіяльність міста, зможуть його використовувати відповідно до посвідчень встановленого зразку з печаткою і підписом. Їм необхідно буде їх пред'являти при вході в транспортний засіб, що буде давати їм право пересуватися по місту", – заявив директор департаменту транспорту Дніпровського міськради Ігор Маковцев.

Маршрутки Дніпро

Маршрутки Дніпро

dp.vgorode.ua

На період карантину в Дніпрі зміниться схема маршрутів. У департаменті вже розробили 12 нових автобусних маршрутів для забезпечення перевезення людей. Трамваї і тролейбуси працюватимуть і далі, але тільки для людей з перепустками.

Так, громадським транспортом зможуть користуватися:

  • Поліцейські

  • Лікарі

  • Співробітники аптек

  • Співробітники комунальної інфраструктури

  • Працівники хлібозаводів і деяких підприємств харчової промисловості

  • Коло осіб, визначених міською владою, для підтримки життєдіяльності міста

Всім їм будуть видані перепустки, якими вони зможуть скористатися тільки з документами, що засвідчують особу. Інших городян в транспорт не пускатимуть.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщину літаком доставили п'ять тисяч і експрес-тестів для виявлення зараження коронавірусом COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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