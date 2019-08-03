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У Дніпрі скасували подорожчання проїзду в електротранспорті: рішення суду

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У Дніпрі з третього серпня планувалося підвищити вартість проїзду в електротранспорті до 6 гривень. Але цього поки не відбулося.

Суд визнав підвищення тарифу недійсним, повідомив Денис Селін на сторінці в Facebook.

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Проїзд в електротранспорті

Проїзд в електротранспорті

Днепр Час

Так, громадська організація подала в суд позов про те, що підвищення вартості проїзду не може бути дійсним, так як виконавчий комітет не провів процедуру правильно і не витримав термін опублікування в 20 робочих днів.

Селін зазначив, що підвищення тарифу повинно було відбуватися за регуляторної процедури.

У зв'язку з цим, суд заборонив КП "Дніпровський електротранспорт" підвищувати вартість проїзду до рішення суду по суті.

Як повідомили Інформатору в Дніпровській міській раді, на вихідних очікувати подорожчання не варто:

"З понеділка будемо розглядати рішення суду. Обидва документи прийшли до нас сьогодні тільки в другій половині дня. З приводу електротранспорту - підвищувати будуть. Остаточне рішення приймуть в понеділок", - розповіли в міськраді.

Рішення суду

Рішення суду

Facebook Дениса Селіна

Рішення суду

Рішення суду

Facebook Дениса Селіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, чому в Дніпрі може подорожчати проїзд в електротранспорті.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро тарифи трамвай
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