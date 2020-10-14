У Дніпрі синоптики спрогнозували сонячну погоду в середу

Софія Ковнір Життя міста 06:35, 14.10.2020

У середу, 14 жовтня, в Дніпрі продовжує триматися тепла погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Так, синоптики прогнозують південно-східний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря вдень складе 22-24 градуси тепла.

Погода в Україні 14 жовтня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі 14 жовтня не буде світла в кількох районах. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт.

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