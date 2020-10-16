У Дніпрі синоптики попередили про густий туман 16 жовтня

У п'ятницю, 16 жовтня, в Дніпрі оголосили попередження про метеорологічні явища.

На території міста та області очікується висока (IV класу) пожежна небезпека. Також очікується туман, видимість – 300-500 м, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Так, синоптики прогнозують мінливу хмарність. День пройде без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі опуститься до 8-13 градусів, а вдень підніметься до 18-23 градусів. По місту вночі температура повітря складе 11-13 градусів, вдень 20-22 градуси.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Києві синоптики зафіксували природний "феномен".