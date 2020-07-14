У Дніпрі сильна злива влаштувала потоп і руйнування. Фото і відео наслідків
У понеділок ввечері, 13 липня, на Дніпро налетів сильний дощ. Стихія вирувала в місті не одну годину.
Наслідки негоди змогли відчути на собі багато дніпрян. На проспекті Петра Калнишевського, 47А водою залило всі 10 поверхів 2-го під'їзду багатоквартирного будинку, повідомили в Facebook-групі "Райончик". Цей будинок знаходиться на балансі ОСББ і саме його голова має займатися очищенням зливів, відзначили в міськраді.
Сильний дощ розмив дорогу на Селянському узвозі, повідомляє "Дніпро Зараз". Також підтоплені підвали будинку на вулиці Сімферопольській, 19А. Як розповів головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови і його заступників Антон Андрієнко, причина цього – застарілий колектор, який проклали ще в 20-30-ті роки минулого століття. Зараз він вже не справляється зі своєю роботою. У ході реконструкції комунікації повністю замінять від вулиці Сімферопольської до Набережної. Роботи ведуть відкритим методом, завершити їх планують до 1 серпня.
Жертвою підтоплень став і ринок "Комінтернівський", де від початку немає зливної каналізації. Та ж ситуація спостерігається і в багатьох мікрорайонах міста. На житлових масивах Перемога, Парус, Червоний Камінь, Покровський, Фрунзенський за проектом не були передбачені зливні колектори. Замість них – дощоприймачі та решітки, які часто не справляються з великою кількістю опадів.
Як зазначив Антон Андрієнко, одною з найпроблемніших ділянок став віадук у районі вулиці Каруни.
"На цій ділянці повністю очищений зливний колектор, він працює на 100% своєї пропускної спроможності. Кількість опадів перевищує діаметр колектора – 50 сантиметрів", – сказав Андрієнко.
Комунальні служби Дніпра всю ніч усували наслідки дощу, що налетів на місто. Із доріг прибирали повалені дерева, які заважали проїзду транспорту та висіли на дротах.
Зараз комунальники продовжують очищати дощоприймачі від сміття, бруду і листя. На дорогах міста місцями залишилися лише невеликі калюжі. Відновлена робота практично всіх світлофорів, які знеструмила стихія.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Харків пішов під воду через сильну зливу.