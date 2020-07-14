У Дніпрі сильна злива влаштувала потоп і руйнування. Фото і відео наслідків

У понеділок ввечері, 13 липня, на Дніпро налетів сильний дощ. Стихія вирувала в місті не одну годину.

Наслідки негоди змогли відчути на собі багато дніпрян. На проспекті Петра Калнишевського, 47А водою залило всі 10 поверхів 2-го під'їзду багатоквартирного будинку, повідомили в Facebook-групі "Райончик". Цей будинок знаходиться на балансі ОСББ і саме його голова має займатися очищенням зливів, відзначили в міськраді.

Сильний дощ розмив дорогу на Селянському узвозі, повідомляє "Дніпро Зараз". Також підтоплені підвали будинку на вулиці Сімферопольській, 19А. Як розповів головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови і його заступників Антон Андрієнко, причина цього – застарілий колектор, який проклали ще в 20-30-ті роки минулого століття. Зараз він вже не справляється зі своєю роботою. У ході реконструкції комунікації повністю замінять від вулиці Сімферопольської до Набережної. Роботи ведуть відкритим методом, завершити їх планують до 1 серпня.

У Дніпрі сильна злива влаштувала потоп і руйнування Telegram-канал "Дніпро Зараз"

У Дніпрі сильна злива влаштувала потоп і руйнування Telegram-канал "Дніпро Зараз"

Жертвою підтоплень став і ринок "Комінтернівський", де від початку немає зливної каналізації. Та ж ситуація спостерігається і в багатьох мікрорайонах міста. На житлових масивах Перемога, Парус, Червоний Камінь, Покровський, Фрунзенський за проектом не були передбачені зливні колектори. Замість них – дощоприймачі та решітки, які часто не справляються з великою кількістю опадів.

У Дніпрі сильна злива влаштував потоп і руйнування Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

У Дніпрі сильна злива влаштував потоп і руйнування Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Як зазначив Антон Андрієнко, одною з найпроблемніших ділянок став віадук у районі вулиці Каруни.

"На цій ділянці повністю очищений зливний колектор, він працює на 100% своєї пропускної спроможності. Кількість опадів перевищує діаметр колектора – 50 сантиметрів", – сказав Андрієнко.

Комунальні служби Дніпра всю ніч усували наслідки дощу, що налетів на місто. Із доріг прибирали повалені дерева, які заважали проїзду транспорту та висіли на дротах.

У Дніпрі сильна злива влаштувала потоп і руйнування Telegram-канал "Дніпро Зараз"

У Дніпрі сильна злива влаштувала потоп і руйнування Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Зараз комунальники продовжують очищати дощоприймачі від сміття, бруду і листя. На дорогах міста місцями залишилися лише невеликі калюжі. Відновлена робота практично всіх світлофорів, які знеструмила стихія.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Харків пішов під воду через сильну зливу.